За действующего мэра отдали голоса 54% избирателей, принявших участие в выборах.

На выборах городского головы Одессы победу одержал действующих мэр Геннадий Труханов, выдвинутый партией «Доверяй делам».

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Как передает корреспондент УНИАН, итоги выборов объявила сегодня на заседании Одесская городская территориальная избирательная комиссия.

Согласно окончательному подсчету голосов, за Труханова проголосовали 93 тыс. 921 человек. За его соперника – депутата Верховной Рады Николая Скорика – 72 тыс. 974 одессита.

Также 6 тыс. 115 бюллетеней признали недействительными.

Таким образом, за Труханова отдали голоса 54,28% избирателей, принявших участие в выборах - из 173 тыс. 10 человек (всего в городе почти 686 тыс. избирателей).

После оглашения результатов в повестку заседания сразу внесли вопрос о признании Труханова новоизбранным мэром города.

Выборы мэра в Одессе

В Одессе 15 ноября проходил второй тур выборов городского головы. Во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, 1965 г. р., (кандидат от партии «Доверяй делам») и депутат Верховной Рады Николай Скорик, 1972 г. р. («Оппозиционная платформа - За жизнь»).

В первом туре за должность мэра города боролись более 20 кандидатов.

Кто такой Геннадий Труханов

Труханов является мэром Одессы с конца мая 2014 года.

Он родился 17 января 1965 года в Одессе. С 1986 года проходил военную службу в Северо-Кавказском военном округе ВС СССР, в 1992 г. уволился из ВС в звании капитана.

Работал начальником охраны малого НПП «Минимакс», директором охранной фирмы «Капитан и Ко», советником гендиректора по вопросам безопасности предприятия «Лукойл - Украина», помощником представителя президента ОАО «Лукойл» в Украине по вопросам безопасности, советником директора по связям с госорганами и общественностью в ЧП «Укртрансконтейнер», заместителем гендиректора по работе с клиентами ООО «Бруклин-Киев».

Был депутатом Одесского городского совета (2005-2012 годы), депутат Верховной Рады VII созыва (Партия регионов).

С 2003 года – президент Украинской национальной федерации таиландского бокса «Муэй-Тай», с 2014 года – президент Европейской федерации таиландского бокса.

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Автор: Лариса Козовая