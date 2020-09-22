Бронюк говорит, что винницкую партию будет интересовать успех не одного города, а всей области.

Лидер украинской группы "ТИК" Виктор Бронюк будет баллотироваться в депутаты Винницкого горсовета.

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Об этом информирует партия Винничан и подтверждает в Facebook сам музыкант.

Бронюк будет идти на выборы первым номером в списке политической силы.

При этом певец заявил, что партию будет интересовать успех не одного города, а всей области.

«Каждое село, город, городок, район должны иметь качественное управление. Поэтому мы приняли решение выдвигать своего кандидата на должность председателя областного исполкома. Вскоре мы определим достойного кандидата, и будем делегировать его на руководителя Винницкой области», – отметил Бронюк.

Ради новой фотографии музыкант сменил привычную футболку и джинсы на более сдержанный тиль - синий костюм и рубашку.

Местные выборы в Украине-2020

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

13 сентября член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый заявил, что зачисление административной единицы в «красную» зону эпидемической опасности не является основанием для отмены выборов на этой территории.

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Автор: Яна Ставская