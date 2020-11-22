Некоторые члены комиссии УИК одного из участков в Лычаковском районе подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанного протокола.

Во Львове полиция открыла уголовное производство по факту подписания на одном из участков протокола о подсчете голосов избирателей до окончания голосования.

Читайте такжеВ полиции рассказали, где выявлено больше всего нарушений в "день тишины"

Как проинформировали в Отделе коммуникации полиции Львовской области, правоохранители получили сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства на одном из избирательных участков в Лычаковском районе.

По предварительным данным, отдельные члены комиссии УИК подписали протокол о подсчете голосов избирателей до завершения волеизъявления граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанного протокола.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Второй тур местных выборов в Украине

22 ноября в Украине проходит второй тур выборов городского головы в 11 городах и депутатов в 47 местных советов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова