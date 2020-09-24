По словам Магеры, "красная" зона карантина не является основанием для отмены выборов в населенном пункте.

Предстоящие местные выборы в Украине могут отменить только при двух условиях: введении военного или чрезвычайного положения.

Об этом заявил экс-заместитель главы ЦВК Андрей Магера, пишет "Обозреватель".

"Выборы все равно состоятся, но в то же время Министерство здравоохранения совместно с Кабмином должно позаботиться о том, чтобы были приняты профилактические меры в отношении тех лиц, которые будут участвовать в голосовании", – отметил он.

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Магера отметил, что попадание населенного пункта в "красную" карантинную зону не может служить основанием для отмены местных выборов.

"Красной линии как таковой в законах Украины не существует. Это внутреннее решение Министерства здравоохранения, различных комиссий и санитарно-больничных служб", – пояснил экс-чиновник.

По словам экс-заместителя председателя ЦИК, разделение страны на зоны в зависимости от количества больных коронавирусом является в целом субъективным и не имеет правовых последствий.

Местные выборы в Украине и карантин: что известно

12 сентября член ЦИК Сергей Постивый заявил о разработке алгоритма проведения местных выборов 25 октября с учетом карантинных ограничений.

ЦИК предварительно рекомендовала принять такие правила во время организации и проведения выборов в регионах: соблюдение социальной дистанции, не более чем четыре человека за один стол бюллетеней, обеспечение дезинфекторами, отдельные кабинки для людей с симптомами ОРВИ и запрет на публичные мероприятия с участием кандидатов в депутаты внутри помещений.

22 сентября на сайте парламента появился проект закона, принятие которого позволит участвовать в голосовании избирателям с высокой температурой.

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Автор: Юрий Годован