Аграрная партия объявила об участии в местных выборах

Кандидаты от Аграрной партии примут участие в октябрьских выборах в местные органы власти.

Аграрная партия Украины будет участвовать в местных выборах 2020 года. Такое решение было принято на внеочередном XXVII) съезде партии, состоявшемся 28 июля в городе Киеве.

Председатель Аграрной партии Михаил Поплавский во время съезда поставил однопартийцам задачу получить максимальное количество голосов на местных выборах и привести в местную власть настоящих профессионалов, профессиональных аграриев и лидеров общественного мнения, что обеспечит организации четкое место на политическом поле.

"Несмотря на существенное увеличение важности развития аграрного сектора в экономике Украины, очевидным есть мощный общественный запрос на политическую силу, которая бы системно и профессионально защищала интересы людей, связанных с аграрным производством. Именно такой политической силой была и есть Аграрная партия Украины!

Кандидаты от Аграрной партии примут участие в октябрьских выборах, чтобы граждане избрали местную власть из тех, кого они лично знают и кому доверяют.

Профессионализм, знание проблем, требующих решения - главные критерии выдвижения, потому что мы хотим реальных перемен! На смену популистам должны прийти настоящие хозяйственники и профессионалы, а это и есть Аграрная партия Украины!", - отметил Михаил Поплавский.

Известный политический эксперт Вадим Карасев, отметил: "Пришло время Аграрной партии играть уже в высшей или премьер-лиге украинской политики. Претендовать на парламентское и правительственное представительство. Для этого открываются сегодня все возможности. Ведь значительный процент населения работает в аграрном секторе Украины, это достаточно большое количество людей. Главная задача их мобилизовать, придать новое дыхание, вдохновить, разработать и воплотить серьезную программу по защите украинского села и его жителей".

Отметим, что Аграрная партия стала первой и единственной внепарламентской политической партией, которая получила победу в выборах в объединенных территориальных общинах (2018 г.), имеет мощное представительство во всех регионах Украины и насчитывает около 70 000 партийцев.

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