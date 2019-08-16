В 210-м округе на Черниговщине происходят столкновения, в ход пошли дымовые шашки (видео)

Это единственный округ, где до сих пор не установлены окончательные результаты парламентских выборов.

В одномандатном избирательном округе №210 под зданием окружной избирательной комиссии в Прилуках Черниговской области возникли столкновения. Об этом сообщает Панорама Чернігівщини. Читайте такжеПодельник Гонтаревой и Курченко Приходько "рвется в парламент" по округу №210 – журналист Отмечается, что между членами избиркома, который должен сегодня объявить окончательные результаты выборов, произошла перепалка. Кроме того, столкновения происходят между сторонниками кандидатов в нардепы Сергея Коровченко и Бориса Приходько, в здание окружной избирательной комиссии бросили дымовую шашку. Как сообщал УНИАН, 15 августа Центральная избирательная комиссия обязала окружную комиссию округа №210 составить очередной уточненный протокол об итогах голосования. Соответствующее решение Центризбиркома обусловлено постановлением суда, который обязал комиссию признать недействительным голосование на избирательном участке №740243.

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