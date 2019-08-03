Агентство США по международному развитию проведет тренинг для новоизбранных народных депутатов Украины

Двухдневный тренинг состоится в комплексе «Трипольское солнце» на Киевщине.

Агентство США по международному развитию (USAID) проведет тренинг для новоизбранных народных депутатов Украины.

Как сообщили в пресс-службе Верховной Рады, тренинг для впервые избранных депутатов состоится 5-6 августа.

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Отмечается, что в течение тренинга депутаты будут получать знания о правовой основе и формах работы депутата, которые в будущем помогут выстроить эффективную работу команды, обеспечить действенные коммуникации и взаимодействия в парламенте с правительством, органами местного самоуправления и общественностью.

Тренинг состоится в комплексе «Трипольское солнце» в Киевской области.

Программа USAID «РАДА: ответственность, подотчетность, демократическое парламентское представительство» выполняется Фондом Восточная Европа и реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Напомним, избранные от партии "Слуга народа" в Верховную Раду Украины 9-го созыва представители политсилы проходят обучение в Трускавце.