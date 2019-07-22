Выборы в Верховную Раду: в заграничном округе сменился лидер

Всего в заграничном избирательном округе было открыто 102 участка для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Партия «Слуга народа» начала лидировать в заграничном избирательном округе по результатам обработки 93,13% протоколов.

Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, в других странах за партию «Слуга народа» проголосовали 29,35% избирателей;

«Европейскую солидарность» поддержали 28,72% избирателей;

«Голос» - 18,80%;

Партию Шария – 4,65%;

ВО «Свобода» - 4,06%;

«Оппозиционную платформу – За жизнь» - 3,86%;

«Силу и честь» - 3,04%;

ВО «Батькивщина» – 2,02%;

Читайте такжеЦИК обработала более 30% протоколов: какие партии проходят в Раду

«Гражданскую позицию» - 1,24%;

«Движение новых сил Михаила Саакашвили» – 1,09%.

Все остальные партии поддержали менее 1% избирателей.

В целом в заграничном избирательном округе было открыто 102 участка для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду. На зарубежных избирательных участках зарегистрировано почти 444 тыс. человек.

Напомним, согласно результатам обработки 78,43% электронных протоколов голосования с заграничных участков наибольшую поддержку избирателей получала партия "Европейская солидарность" с 29,36% голосов. "Слуга народа" была на втором месте с 28,57%.