ЦИК обработала первые электронные протоколы

Центральная избирательная комиссия обработала 7,2% электронных протоколов.

Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду по многомандатному округу, состоявшихся 21 июля 2019 года. После обработки 7,2% протоколов голоса распределяются следующим образом: - "Слуга народа" - 41,30%; - "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,67%; - "Батькивщина" - 9,16%; - "Европейская солидарность" - 8,68%; - "Голос" - 6,14%; - "Радикальная партия" - 5,16%. Как сообщал УНИАН, согласно окончательным данным Национального экзитпола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина "- 7,4%, "Голос" - 6,5%.

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