ЦИК обработала первые электронные протоколы
Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду по многомандатному округу, состоявшихся 21 июля 2019 года.
После обработки 7,2% протоколов голоса распределяются следующим образом:
- "Слуга народа" - 41,30%;
- "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,67%;
- "Батькивщина" - 9,16%;
- "Европейская солидарность" - 8,68%;
- "Голос" - 6,14%;
- "Радикальная партия" - 5,16%.
Как сообщал УНИАН, согласно окончательным данным Национального экзитпола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина "- 7,4%, "Голос" - 6,5%.