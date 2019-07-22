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ЦИК обработала первые электронные протоколы

01:51, 22 июля 2019
Выборы 2019
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Результаты досрочных выборов в Верховную Раду / фото УНИАН

Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду по многомандатному округу, состоявшихся 21 июля 2019 года.

После обработки 7,2% протоколов голоса распределяются следующим образом:

- "Слуга народа" - 41,30%;

- "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,67%;

- "Батькивщина" - 9,16%;

- "Европейская солидарность" - 8,68%;

- "Голос" - 6,14%;

- "Радикальная партия" - 5,16%.

Как сообщал УНИАН, согласно окончательным данным Национального экзитпола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина "- 7,4%, "Голос" - 6,5%.

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Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #Рада#выборы#ЦИК