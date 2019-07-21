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В Житомирской области из-за нехватки кабинок на участке избиратели голосуют по двое

14:44, 21 июля 2019
Выборы 2019
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На участке не хватает трех кабинок для голосования и трех больших ящиков / фото ОПОРА

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

«В Коростышеве Житомирской области на участке №180448 (ОИО №66) в одну кабинку зашли сразу два избиратели и проголосовали», - говорится в сообщении.

В одну кабинку сразу вдвоем зашли мужчина и женщина и проголосовали / фото ОПОРА

По словам наблюдателей, такая ситуация сложилась из-за того, что на участке не хватает трех кабинок для голосования и трех больших ящиков.

«В помещении образовалась очередь из избирателей. В одну кабинку сразу вдвоем зашли мужчина и женщина и проголосовали. Председатель комиссии сделала им замечание», – рассказал наблюдатель ОПОРЫ.

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Теги: #выборы#голосование#Коростышевпогода в Житомире