США ожидают мирных и честных парламентских выборов в Украине

Поверенный в делах США отметил, что украинская демократия вдохновляет.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор пожелал украинцам успеха на досрочных парламентских выборах.

Читайте такжеГолосование на украинских парламентских выборах стартовало за рубежом

«Украинцы отправляются на избирательные участки, чтобы избрать своих представителей в ВР – желаю им всего наилучшего в этом деле. Украинская демократия в действии вдохновляет!», – цитирует заявление Тейлора пресс-служба Посольства США в Украине.

«Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов», – подчеркнул Тейлор.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор пожелал украинцам успеха на досрочных парламентских выборах.

Временный поверенный в делах Тейлор: «Украинцы отправятся на избирательные участки, чтобы избрать своих представителей в ВР – желаю им всего наилучшего в этом деле. Украинская демократия в действии вдохновляет! Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов». — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 21 июля 2019 г.

Напомним, сегодня в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в восемь утра и будут работать до 20 часов вечера.