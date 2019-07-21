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США ожидают мирных и честных парламентских выборов в Украине

09:40, 21 июля 2019
Выборы 2019
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В Посольстве США прокомментировали досрочные выборы в Украине / фото УНИАН

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«Украинцы отправляются на избирательные участки, чтобы избрать своих представителей в ВР – желаю им всего наилучшего в этом деле. Украинская демократия в действии вдохновляет!», – цитирует заявление Тейлора пресс-служба Посольства США в Украине.

«Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов», – подчеркнул Тейлор.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор пожелал украинцам успеха на досрочных парламентских выборах.

Напомним, сегодня в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в восемь утра и будут работать до 20 часов вечера.

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Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #США#выборы