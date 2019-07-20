ГБР открыло дело против полицейских из-за обысков на 207-м округе

Как заявил заместитель главы ОИК, обыски проводились без соответствующего решения суда.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по поводу обысков в ОИК 207-го округа Корюковским отделением полиции в Черниговской области.

Об этом сообщил «Черниговскому монитору» заместитель главы ОИК Владислав Опанасик.

Он также предоставил журналистам копии соответствующих документов.

«Сегодня ГБР открыло дело против полицейских Корюковского отделения, которые среди ночи проводили обыски в окружной комиссии 207-го округа и без соответствующего решения суда забрали камеры для видеонаблюдения без каких-либо причин. Сегодня наша задача – не дать отдельным кандидатам сорвать выборы. Надеюсь, что в бюро расследований быстро разберутся с произволом людей в форме и дадут возможность провести законные выборы», – отметил заместитель главы ОВК в комментарии журналистам.

Замглавы ОИК заявил, что внимание к делу со стороны ГБР – это возможность решить проблему на центральном уровне и не дать сорвать выборы на Черниговщине.