В ЦИК прокомментировали обжалование указа Зеленского о роспуске Рады

Официально жалоб не зарегистрировано, подчеркнули в ЦИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о том, что не имеет информации об обжаловании указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов 21 июля.

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Во время брифинга в Слипачук спросили о том, как обжалование указа может повлиять на избирательный процесс, передает ТСН.

"Насколько нам известно, 15 минут назад официально не было зарегистрированных в Верховном суде Украины жалоб, представлений, исков..." , - подчеркнула она.

Также глава Центризбиркома добавила, что украинское законодательство не дает оснований для приостановления избирательного процесса.

"Согласно действующему украинскому законодательству, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку к проведению выборов. Избирательный процесс является неотвратимым", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведении досрочных парламентских выборов.

21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

22 мая председатель парламента Андрей Парубий заявил, что поддерживает инициативу об обращении в Конституционный суд относительно конституционности указа президента о роспуске парламента. «Я знаю, что народные депутаты планируют подать обращение в Конституционный суд, и я поддерживаю эту инициативу...», - сказал он.

Сегодня, 23 мая, указ вступил в силу – документ опубликован в правительственном издании «Урядовый курьер».

Указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов обжаловали в Верховном суде. Об этом сообщил координатор гражданского движения «Спільна справа» Александр Данилюк на своей странице в Facebook.