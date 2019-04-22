Официальный Пекин намерен продолжать развивать двусторонние отношения с Украиной.

Китай поддерживает выбор украинского народа на выборах президента во втором туре выборов, состоявшихся 21 апреля.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан на брифинге в Пекине, сообщается на сайте МИД Китая.

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"Украина является другом Китая. Мы уважаем выбор украинского народа и искренне надеемся на мир, стабильность и процветание страны. Мы уделяем большое значение отношениям Китая с Украиной и будем сотрудничать с украинской стороной для продвижения нашего взаимодействия по разным направлениям в соответствии с инициативой "Один пояс - один путь", - говорится в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 99,8% электронных протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 506 тыс. 839), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,46% (4 млн 512 тыс. 655).