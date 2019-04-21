Социологи рассказали, как голоса избирателей после первого тура распределились между Зеленским и Порошенко

Порошенко во втором туре поддержали около 10% электората Тимошенко и примерно по 30% избирателей Гриценко и Смешко.

Социологи сообщили, как голоса избирателей после первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта, распределились во втором туре от других кандидатов между шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто на пресс-конференции по результатам проекта "Национальный экзит-пол 2019" по состоянию на 18.00 сказал: "Как перетекали голоса, мы можем узнать по нашим предвыборным исследованиям, потому что мы в этом экзит-поле опросили, как избиратели голосовали в первом туре".

Паниотто также сослался на исследование, проведенное за несколько дней до второго тура.

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По его словам, к Порошенко очень мало отошло голосов от лидера "Батькивщина" Юлии Тимошенко (лишь 10%, большинство ее голосов перешли Зеленскому). Больше всего голосов к Порошенко перешло от лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко (примерно 30%) и примерно столько же - от самовыдвиженца Игоря Смешко.

"Все остальные, особенно голоса восточной части (за) Бойко, Мураева, затем Ляшко, тоже почти все его голоса отошли к Зеленскому. К Порошенко больше ничего не перешло", - заявил Паниотто.

Как сообщал УНИАН, согласно Национальному экзит-полу по состоянию на 18.00 во втором туре президентских выборов за Зеленского проголосовали 73,2%, за Порошенко - 25,3% избирателей. Опрос провели фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Было опрошено 13 тыс. 686 человек.