Зеленский рассказал, будет ли распускать ВР, если станет президентом (видео)

Шоумен утверждает, что заинтересован в смене парламента.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о том, намерен ли распустить Верховную Раду, если станет гарантом.

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Зеленский в интервью "РБК-Украина" отметил, что законом предусмотрены сжатые сроки для роспуска парламента.

"Я боюсь, что я не успею (распустить парламент – Ред.). Я ломать закон не буду, не буду нарушать закон. Если мы успеем в срок за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент...", - сказал кандидат в президенты.

На уточняющий вопрос журналиста о том, распустит ли он парламент, если успеет, Зеленский ответил: "Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это выгодно".

Напомним, 31 марта состоялся первый тур президентских выборов. Вечером стали известны результаты экзит-полов - в соответствии с ними, больше всего голосов набрали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. По данным обработки 100% электронных протоколов ЦИК Зеленский набрал 30,24%, а Порошенко - 15,95% голосов избирателей. 1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила на теледебаты кандидатов в президенты. Сначала команда Зеленского отказалась от предложения. Украинцы начали распространять в соцсетях хэштег #хочубачитидебати.

Вечером 3 апреля кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и выдвинул ряд условий. В ночь на 4 апреля Петр Порошенко заявил, что готов дебатировать на стадионе со своим соперником во втором туре выборов президента.

15 апреля в штабе Порошенко сообщили, что между представителями НСК "Олимпийский" и штабами кандидатов достигнута договоренность об аренде стадиона для проведения дебатов 19 апреля. Вечером того же дня Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал о старте распространения билетов на дебаты.