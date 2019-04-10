"Олимпийский" получил запросы на проведение дебатов от Порошенко и Зеленского

Представители главной арены столицы инициировали переговоры.

В ГП НСК «Олимпийский» поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост Президента Украины относительно проведения дебатов.

Об этом сообщает пресс-служба стадиона.

В частности, от представителя кандидата в Президенты Порошенко Петра Алексеевича - на 14 и 19 апреля 2019 года, и от представителя кандидата в Президенты Зеленского Владимира Александровича - на 19 апреля 2019 года.

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"ГП НСК «Олимпийский» инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса", - отметили в НСК.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты с Порошенко перед вторым туром президентских выборов, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Заместитель гендиректора по админроботе НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов заверил, что стадион имеет все возможности для проведения дебатов, и ожидает официальную заявку до 17 апреля.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов.

8 апреля Зеленский выступил с заявлением, что дебаты с Порошенко на НСК «Олимпийский» состоятся 19 апреля.