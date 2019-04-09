В БПП решили, что Порошенко не нужно идти на НСК «Олимпийский» 19 апреля

Глава парламентской фракции БПП подчеркнул, что Порошенко готов встретиться с Зеленским на НСК "Олимпийский" 14 апреля.

Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов считает, что дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским должны состояться на НСК "Олимпийский" 14 апреля, а 19 апреля – на площадке Общественного вещателя.

Читайте такжеМежду штабами кандидатов в президенты отсутствует диалог по поводу дебатов перед вторым туром выборов - Аласания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Герасимов заявил на заседании парламента.

Он отметил, что Зеленский ищет «любые причины, чтобы не выйти на прямые открытые дебаты».

Также Герасимов сказал, что нынешний президент Украины Порошенко согласился на формат дебатов и на стадионе «Олимпийский».

«И логично, что дата проведения дебатов на НСК «Олимпийский» может быть именно 14 апреля, - это последние выходные перед днем голосования второго тура», - подчеркнул Герасимов.

При этом он добавил, что официальные дебаты, в соответствии с действующим законодательством, должны проходить 19 апреля и только в студии Общественного вещателя. «Порошенко готов к дебатам и 14 апреля на стадионе, и 19 апреля на организованной «Общественным» площадке. Единственным вопросом остается, готов ли сам Зеленский выполнять свои собственные требования», - подчеркнул Герасимов.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты с Порошенко перед вторым туром президентских выборов, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Заместитель гендиректора по админроботе НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов заверил, что стадион имеет все возможности для проведения дебатов, и ожидает официальную заявку до 17 апреля.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов.

8 апреля Зеленский выступил с заявлением, что дебаты с Порошенко на НСК "Олимпийский" состоятся 19 апреля.