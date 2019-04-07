Психолог объяснил образ Порошенко на выборах 2019

По словам эксперта, нынешний глава государства выглядит уставшим.

На нынешних президентских выборах Петр Порошенко демонстрирует образ отца, уставшего от бед и забот. Такое мнение высказал психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

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Как сообщает «Главред», в эфире ObozTV Ким, по итогам анализа видеообращений Порошенко, рассказал, что действующий украинский лидер достаточно часто показывает эмоции грусти и проявляет медлительность в движениях.

По словам эксперта, президент выглядит уставшим, разница в возрасте между обоими кандидатами более 10 лет, но Зеленский воспринимается как молодой политик, а Порошенко — как мудрый и опытный, хотя ему еще нет 60 лет (Зеленскому — 41 год, а Порошенко — 53).

"…Порошенко достаточно часто демонстрирует эмоции грусти, он медленный в движениях. Действующий президент показывает образ отца, уставшего от забот и бед, который должен реагировать на сына-подростка Зеленского", — отметил эксперт.

Ранее директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал, что дебаты между Зеленским и Порошенко фактически уже идут, и проходят в нестандартной форме.