Выиграть Порошенко на выборах помог бы компромат на Зеленского, но его нет - политолог

Владимир Зеленский опять посадил Петра Порошенко в "позу лотоса".

Дебаты уже идут, но фактически они уже происходят в нестандартной форме. И кандидаты уже начали использовать свои фишки. Сдали анализы – один в частной лаборатории, а второй – в государственной. И уже видно, что Владимир Зеленский - это капитализм. А Петр Порошенко – государственный социализм.

Об этом сказал Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, для Главреда.

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"Но если говорить серьезно, то Порошенко уже проигрывает. Он играет по правилам композиции Зеленского. Ведь кроме стадиона и анализов он предлагает, чтобы Тимошенко стала модератором дебатов. А для Порошенко – это как укус кобры, смерти подобно. И опять Зеленский посадил его в "позу лотоса". А дней до второго тура остается все меньше, и он все больше превращает предыборную гонку в шоу.

Порошенко можно сравнить с бегемотом или носорогом. Только он развернется в одну сторону. А Зеленский уже с другой стороны подбегает и выигрывает. Как аналогию можно привести боксерский поединок – Зеленский выигрывает легкими ударами тактично, набирая очки и, не теряя свое преимущество", - отмечает эксперт.

Политолог уверен, что у Порошенко нет убийственных козырей. И ему нужно, чтобы еще в рукаве был туз. А его нет. Ситуацию мог бы спасти экстраординарный способ. Но компромата на Зеленского нет. Ничего такого нет, чем можно дискредитировать кандидата.

"Он нормальный, сексуально-ориентированный, не извращенец, предприниматель. Который все заработал сам. У Зеленского очень интеллигентная семья. А что касается отсутствия опыта руководства страной, то это отнюдь не минус. Например, на днях в Словакии победила никому неизвестный адвокат Зузана Чапутова. А до этого Дональд Трамп стал президентом США, хотя ранее никто этого и предположить не мог", - сказал Соскин.

Как отмечает Соскин, ничего не может повлиять на несколько миллионов избирателей. Избиратели большинства кандидатов, проигравших в первом туре, будут голосовать за Зеленского. Плюс еще 10-15 процентов молодежи – предварительное исследование показало, что именно столько людей колебались – идти им на выборы или нет. Теперь они точно придут.

"А кто придет голосовать за Порошенко? Никто. Ведь у него одни неудачи", - убежден эксперт.