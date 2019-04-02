Украина продолжит движение на Запад с любым президентом – Климкин (видео)

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что украинской внешней политике произошли необратимые изменения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что первый тур выборов президента Украины был эпизодом «демократии в действии», и заверил, что Киев не станет возобновлять тесных связей с Москвой вне зависимости от результатов второго тура.

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Соответствующее заявление министр сделал каналу CNBC. По его словам, в украинской внешней политике произошли необратимые изменения.

«Это навсегда. Если вы спросите людей на улицах, это навсегда», – заявил он.

Климкин добавил, что электорат просто не позволит новой администрации повернуть внешнеполитический курс страны.

«Украина продолжит свое движение к трансатлантическому сообществу, к НАТО, к ЕС. Могут быть определенные различия во временных рамках и тактике, но в плане стратегии это решено на 100%», - заключил он.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента. По итогам обработки большинства протоколов, в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский. Во втором туре конкуренцию ему составит нынешний президент Петр Порошенко.