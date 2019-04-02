ЦИК обработала почти 98% протоколов: Тимошенко не выходит во второй тур

Зеленский опережает Порошенко почти вдвое.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на час ночи 2 апреля обработала 97,75% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента в первом туре.

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Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,26% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,92% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,38%.

За сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко – 11,66%, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко – 6,92%, за самовыдвиженца Игоря Смешко – 6,03%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,47%. За кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула – 4,16%, за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского – 1,62%.

Все остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей. В целом подсчитано 18 млн 444 тыс. 892 голосов избирателей.