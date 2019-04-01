ПАСЕ признала хорошо организованным голосование в первом туре выборов президента Украины

В то же время в ПАСЕ отметили, что технические кандидаты проводили избирательную кампанию в пользу других кандидатов.

Представитель делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Март ван де Вен заявляет, что голосование в первом туре выборов президента Украины прошло спокойно и хорошо организовано.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом ван де Вен сказал на пресс-конференции в Киеве, представляя предварительную оценку о проведенных выборах президента в Украине.

"Мои коллеги, парламентарии, в качестве наблюдателей, отметили, что голосование состоялось спокойно и хорошо организовано, избиратели сделали свой выбор относительно кандидатов без ограничений", - сказал ван де Вен.

При этом он отметил, что значительное количество кандидатов были техническими и проводили избирательную кампанию в пользу других кандидатов, используя определенное время на телевидении и выделенные государственные средства. По его словам, это время и средства предусматривали создание равных возможностей для проведения кампании всеми кандидатами.

Ван де Вен добавил, что делегация ПАСЕ будет наблюдать и за вторым туром выборов президента Украины.