Более полугода до парламентских выборов: наибольшая поддержка у «Слуги народа» - опрос

Если бы выборы в ВР проходили во второй половине марта, то в парламент прошли бы 7 партий.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили во второй половине марта, то пройти в парламент могли бы 7 партий.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 14 по 22 марта.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в парламент проходили во второй половине марта, 13,1% населения проголосовали бы за партию "Слуга народа", 8,9% - за "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 7,6% - за "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 6,4% - за "Оппозиционная платформа - «за Жизнь", 4,5% - за партию "Гражданская позиция", 2,8% - за радикальную партию, 2,7% - за "Оппозиционный блок".

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Кроме того, 1,8% респондентов проголосовали бы за "Всеукраинское объединение "Свобода", 1% - за" Объединение "Самопомич", 0,7% - за партию "Наши", 0,5% - за партию "Основа", 0,5% - за партию "УКРОП", за другие партии - всего 3,1%.

Также 1,8% вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень; 7% решили не участвовать в голосовании, 33,8% не определились, за кого голосовать, а 3,6% - отказались отвечать на вопросы.

Как отмечают авторы исследования, если рассчитать проценты в отношении определившихся (именно эти показатели наиболее близки к возможным результатам выборов, если бы они проводились во второй половине марта), то результаты указывают на то, что сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 7 партий.

Так, 24,4% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 16,5% - за "Батькивщину", 14,1% - за "БПП "Солидарность", 12% - за "Оппозиционная платформу - «За Жизнь», 8,3% - за "Гражданскую позицию", 5,3% - за радикальную партию, 5,1% - за "Оппозиционный блок".

Кроме того, 3,4% проголосовали бы за "Свободу", 1,9% - за "Самопомич", 1,3% - за партию "Наши", 1% - за партию "Основа", 0,9% - за партию "УКРОП", за другие партии - всего 5,9%.

Отметим, что за неделю до президентских выборов в рейтинге лидирует комик Владимир Зеленский, на 15% от него отстает действующий президент Петр Порошенко, а третью позицию занимает лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Парламентские выборы в Украине должны состояться 27 октября.

*** Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.