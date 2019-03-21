Выборы 2019: гражданская сеть ОПОРА будет осуществлять параллельный подсчет голосов

1,5 тыс. наблюдателей ОПОРЫ будут отслеживать весь процесс голосования, процедуру подсчета голосов и фиксировать фактические данные из протоколов избирательных комиссий, результатам которых будут доверять.

Гражданская сеть ОПОРА будет осуществлять параллельный подсчет голосов на выборах президента Украины 31 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель правления сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила на пресс-конференции «Национальный экзит-пол: президентские выборы 2019».

Айвазовская напомнила, что ОПОРА с 2009 года «осуществляет контроль за соответствием официально объявленных результатов выборов Центральной избирательной комиссией тому, что в действительности произошло на избирательном участке».

По ее словам, эта методика называется параллельный подсчет голосов на основе статистической выборки. Во время его проведения учитывается региональная, территориальная, административная специфика, типы и виды участков, а также количество избирателей.

Айвазовская отметила важность проведения общественного мониторинга на малых, средних и больших участках, специальных, постоянных и временных участках, а также на участках в открытых и закрытых учреждениях (больницы, тюрьмы, воинские части и т.д.).

«Наши наблюдатели будут работать и на участках в тюрьмах, если они будут определены выборкой, и также в закрытых учреждениях, медицинских учреждениях, и мы надеемся, что нам удастся попасть на военные участки, которых, как вы знаете, создано 80. Они являются закрытыми по факту, и, на мой взгляд, сегодня большая проблема, до сих пор непонятен порядок доступа туда, в отличие от тюрем и медицинских учреждений», - сказала Айвазовская.

По ее словам, для мониторинга хода выборов ОПОРА планирует задействовать 1 тыс. 500 наблюдателей. На данный момент ЦИК зарегистрировала более 800 наблюдателей сети.

«В отличие от экзит-пола, параллельный подсчет голосов не осуществляется на основе опроса. Мы не общаемся с избирателями», - добавила Айвазовская.

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По ее словам, наблюдатели ОПОРЫ следят за соблюдением всех избирательных процедур.

«То есть, после того как выборка нам определит, на каких именно участках - в горах, в сёлах или в тюрьмах - нужно поставить наблюдателя для осуществления мониторинга всех процедур, мы получим «срез» по тому, соблюдены процедуры или нет», - сказала Айвазовская.

Также, по её словам, ОПОРА осуществляет параллельный подсчет явки избирателей на участки.

«И второе: какая явка избирателей на те или иные периоды времени, например, на 12.00, на 16 и 20 часов, так как осуществляется и параллельный подсчет явки, а также каким образом обеспечено проведение самого подсчета и вечернего заседания избирательной комиссии, доверяют ли наблюдатели содержанию протокола, подписанного в официальном порядке.

И только тогда этот протокол и результаты учитываются в пределах параллельного подсчета голосов, ведь можно собрать сфальсифицированные протоколы, а не наблюдать за тем, как происходил ход голосования, утреннее заседании или вечернее заседание, и по факту результат будет - демонстрация манипулированными результатами выборов», - отметила Айвазовская.

По ее словам, наблюдатели ОПОРЫ, которые будут работать на 1,5 тысячи участков, будут иметь доступ к результатам голосования около 3 млн граждан.

«Эти голоса учитываются исключительно в ситуации, если были соблюдены все процедуры, и наблюдатель доверяет результата и подсчету, как и результату голосования», - пояснила Айвазовская.

Наблюдатели сети будут присутствовать на избирательных участках, начиная со времени проведения утренних заседаний избирательных комиссий - с 7.15. Они должны отследить, были ли опломбированы сейфы, действительно ли печати и избирательная документация хранились в сейфах, не были ли похищены избирательные бюллетени, составлены ли протоколы утренних заседаний избирательных комиссий. В течение дня наблюдатели будут фиксировать все возможные нарушения: фотографирование бюллетеней, выдачу бюллетеней лицам, не имеющим на это права, или не имели надлежащих документов.

«У нас будут электронные копии всех протоколов с участков, на которых проводилось наблюдение. Так же нет проблемы обнародовать затем и результаты оценки с соблюдением процедур, явки или подсчета конечного результата выборов», - сказала Айвазовская.

В то же время, до дня голосования и в день выборов ОПОРА не будет обнародовать перечень избирательных участков, на которых будут работать ее наблюдатели.

Айвазовская отметила, что обнародование результатов параллельного подсчета голосов будет зависеть от того, сколько времени на избирательных участках будут считать бюллетени.

«До момента подписания протокола никакие данные не могут быть учтены. Поэтому, при хорошем сценарии, это будет утро понедельника (1 апреля) - в 10.30 точно обнародуем результаты явки и по всем нарушениям», - сказала Айвазовская.

Также, по ее словам, если в 10.30 1 апреля закончится физический подсчет голосов избирателей на участках, где работали наблюдатели ОПОРЫ, то в это время будут обнародованы данные параллельного подсчета голосов.

«Если нет, то в тот момент, когда они будут максимально точными и репрезентативными», - уточнила Айвазовская.