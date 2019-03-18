В Раде предостерегли относительно вируса популизма, поразившего всех кандидатов в президенты

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак отметил, что кандидаты обещают низкие тарифы, фантастический рост зарплат и пенсий, увеличение социальной помощи и выплат "уже завтра", хотя у президента таких полномочий нет.

С приближением выборов кандидаты в президенты прибегают к все большему популизму в обещаниях, сознательно обманывая своих избирателей.

Об этом во время согласительного совета заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Вирус популизма поразил абсолютно всех участников избирательного процесса. Подчеркиваю - абсолютно всех! Кандидаты обещают низкие тарифы, фантастический рост зарплат и пенсий, увеличение социальной помощи и выплат "уже завтра". Хотя у президента таких полномочий нет. Кандидаты это хорошо знают, но продолжают обманывать людей", - сказал руководитель фракции.

"Мы уже не раз призывали участников избирательного процесса к взвешенности. К сожалению, всех ослепила борьба без правил. У кандидатов хроническое недержание пустых обещаний. Еще немного - и избирательные программы будут из трех слов: все, всем и бесплатно. Прекратите обманывать людей!", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что "Народный фронт" имеет право требовать у кандидатов ответственности, потому что правительство Яценюка в 2014-2015 годах спасло страну от экономического коллапса и смогло стабилизировать ситуацию.

"Мы сделали невозможное в самые критические для Украины дни и месяцы. Мы знаем, что такое обязанность и ежедневная тяжелая работа, что такое ответственные слова и действия", - отметил Бурак.

"Именно поэтому Арсений Яценюк в этот раз не пошел на президентские выборы. Чтобы не сеять среди патриотических избирателей неопределенность. Мы в очередной раз своим примером доказали, что интерес государства - превыше всего. Поэтому требуем от кандидатов: достаточно затапливать страну пустыми обещаниями и ложью. Прекратите уничтожать друг друга и государство", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также подчеркнул, что популизм – это инструмент гибридной войны против Украины. Сначала он формирует у людей завышенные ожидания, которые потом оборачиваются разочарованием и снижением доверия ко всем политикам и к государству.

"Популизм также обесценивает небывалые достижения Украины за последние годы. Неслучайно раскруткой махрового популизма и всевозможных врунов занимаются прокремлевские медведчуковские телеканалы. Эти так называемые телеканалы являются рупором антиукраинской демагогии. Распространяя популизм, они уничтожают Украину", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Народный фронт" никогда не разбрасывался пустыми обещаниями. Популизм противоречит нашим принципам. Обещайте только то, что можете и можно сделать. Помните, что выборы закінчяться и солнышко взойдет. Реальная жизнь заставит ответить за пустые слова", - резюмировал руководитель фракции.