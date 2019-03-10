Тимошенко провела митинг в столице

Лидер «Батькивщины» назвала выборы 31 марта шансом изменить кланово-олигархическую систему.

9 марта, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко провела в Киеве масштабную встречу с избирателями.

Лидер «Батьківщини» назвала выборы 31 марта шансом изменить кланово-олигархическую систему, выбрать нового президента и войти наконец в эпоху развития и становления Украины.

«Они уже даже не готовы честно имитировать борьбу, они откровенно и искренне хотят фальсификации выборов», - заверила Тимошенко.

По ее словам об этом свидетельствуют и регистрация 40 кандидатов в президенты, регистрация тезки с аналогичными инициалами. Даже сегодняшние рейтинги превратили в часть политической технологии.

Лидер «Батьківщини» вместе с лучшими интеллектуалами разработали Новый курс - пошаговый план, как после выборов уже новому президенту выводить государство из кризиса. В документе четко прописаны изменения во всех сферах жизни человека: введение страховой медицины, персонифицированной пенсионной системы, качественного образования.

«Новый президент также изменит ситуацию с тарифами - снизит цены на газ и, как следствие, - на тепло и на горячую воду, как минимум в 2 раза», - заверила Председатель партии.

Тимошенко констатировала, что повышение тарифов стало для власти способом легкого заработка.

Она напомнила, что на днях ее команда выиграла суд против правительства. Так, решение судей показало, что установление правительством в 2016 году цен на газ было незаконным и необоснованным, и их нужно пересматривать.

Не менее важной для изменений в стране станет и ответственность политиков перед народом, считает глава партии. Именно поэтому она инициировала и первой подписала Обязательства кандидата в президенты перед каждым гражданином Украины. В этом документе четко определен перечень конкретных шагов, которые лидер «Батьківщини» воплотит в жизнь после победы на выборах.

«Мы поднимем страну и не более чем за 5 лет. Мы вернем мир, а Донбасс и Крым будут украинскими », - подытожила кандидат в президенты.