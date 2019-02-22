Новый законопроект о выборах легализует слежку за кандидатами - эксперт

Адвокат пояснил, что к разработке законопроекта, который легализует слежения за кандидатами, причастно МВД.

Законопроект №8270 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства» был разработан для легализации слежки за кандидатами.

К такому выводу пришел адвокат Сергей Лапутько, который также намекнул на возможную заинтересованность в принятии такого закона со стороны МВД. Результаты изучения документа он опубликовал в своем блоге на сайте Liga.net.

«Законопроект №8270 был зарегистрирован в Верховной Раде еще 13 апреля 2018 года с подачи Кабинета министров. Однако внесен в повестку дня сессии был только 7 февраля этого года – менее чем за два месяца до даты выборов президента. И это первое, что настораживает. У нас на всю мощность идет предвыборная кампания. Здравый смысл и обычная логика подсказывают, что менять правила игры в то время, когда эта игра в разгаре – нонсенс. Это не только глупо, но и опасно, ведь может прямо повлиять на результаты выборов», – написал Лапутько.

Кроме этого, по его словам, к законопроекту есть еще несколько важных замечаний по существу.

«В предлагаемых изменениях к ч. 3 статьи 160 УК «Подкуп избирателей» предлагается усилить ответственность путем увеличения санкций в виде лишения свободы до 6 лет вместо 4 лет, которые есть сейчас. Таким образом преступление будет перенесено в категорию тяжких, ведь согласно ст. 12 УК тяжкими являются преступления, наказание за которые составляет лишение свободы более 5 лет, но не более 10. Таким образом правоохранители получат возможность осуществлять негласные следственные действия в уголовных производствах, что чревато злоупотреблениями. Так, согласно Инструкции об организации проведения негласных следственных действий и использования их результатов в уголовном производстве такими является совокупность приемов, в том числе с применением технических средств, которые позволяют получить информацию о преступлении или лице, которое его совершило, БЕЗ ЕГО ВЕДОМА», – подчеркнул адвокат.

Он обратил внимание на одно из возможных негласных следственных действий, которое вызывает наибольшее беспокойство – снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, то есть прослушивание.

«Согласно п. 3.5 указанного документа, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей поручается лишь соответствующим подразделениям органов внутренних дел и Службы безопасности Украины. МВД и СБУ. Субъект представления законопроекта – Кабинет министров Украины... Я уверен, дальше додумать можно самому. Каждый кандидат в президенты, каждая доверенное лицо может стать субъектом подачи соответствующего ходатайства обычным следователем, который сможет следить за всеми телефонными разговорами, перепиской. И очевидно не все кандидаты станут этими субъектами. Учитывая вышесказанное, я могу уверенно констатировать, что этот законопроект изначально разрабатывался не для усиления борьбы с подкупом избирателей, а для легализации слежки за кандидатами. Определенными кандидатами. В свою очередь это – прямая возможность влияния на волеизъявление граждан, ведь такой подход нарушает принцип равенства всех участников избирательного процесса», – резюмировал Сергей Лапутько.