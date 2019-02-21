Новый опрос подтвердил лидерство Зеленского среди всех кандидатов в президенты

Согласно результатам опроса, по состоянию на середину февраля 2019 во второй тур выборов имеют реальные шансы выйти три кандидата в президенты - Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Владимир Зеленский является лидером электоральных симпатий на Востоке и Юге Украины, где за него готовы отдать свой голос в соответствии 25,1% и 22,6% опрошенных из числа тех, кто намерен принять участие в голосовании.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного Институтом социальных технологий «Социополис».

Второе место по уровню поддержки избирателей на Востоке и Юге Украины занимает Юрий Бойко - за него готовы отдать свой голос в соответствии 15,4% и 14,1% опрошенных из числа тех, кто намерен принять участие в голосовании.

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В Центральном макрорегионе Украины наибольшую поддержку избирателей также Владимир Зеленский - за него готовы отдать свой голос 21,0% опрошенных тех, кто планирует принять участие в голосовании. Второе-третье места по уровню поддержки в Центре Украины занимают Юлия Тимошенко и Петр Порошенко - за них планируют отдать свой голос по 14,0% опрошенных тех, кто намерен принять участие в голосовании.

На Западе Украины явного лидера электоральных симпатий состоянию на середину февраля 2019 не наблюдается. Наибольший уровень поддержки избирателей имеют три кандидата - Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Петр Порошенко, в которых готовы отдать свой голос в соответствии 19,4%, 17,8% и 17,6% опрошенных тех, кто намерен принять участие в голосовании.

Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что ни один из кандидатов в Президенты Украины не сможет набрать в первом туре выборов более 50% голосов избирателей, а следовательно, с очень высокой вероятностью, состоится второй тур выборов Президента.

Согласно результатам опроса, по состоянию на середину февраля 2019 во второй тур выборов имеют реальные шансы выйти три кандидата в президенты - Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. При этом, какие свидетельствуют результаты опроса, Владимир Зеленский во втором туре выборов заметное преимущество в уровне поддержки избирателями и над Юлией Тимошенко, и над Петром Порошенко. В частности, если во второй тур выборов Президента Украины выйдут Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, то за Владимира Зеленского готовы отдать свой голос 36,9% от общего количества опрошенных, а за Юлию Тимошенко - 22,5% от общего количества опрошенных. В случае выхода во второй тур выборов Президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, за первого из них готовы отдать свой голос 42,3% от общего количества опрошенных, а за второго - 18,1% от общего количества опрошенных.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса, по состоянию на начало февраля на выборах в Верховную Раду в парламент проходят шесть партий.