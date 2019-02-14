Партия «Слуга народа» Зеленского получит наибольшее количество голосов на выборах в Раду – опрос

Почти четверть избирателей, которые определились с выбором, готовы голосовать за партию Зеленского.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале февраля, то в парламент могли бы пройти шесть партий, а самый лучший результат продемонстрировала бы партия «Слуга народа».

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Среди избирателей, которые определились с голосованием, 24,6% поддержали бы партию "Слуга народа", 18% – ВО "Батькивщина", 14,2% – БПП, 10,3% – "Оппозиционную платформу – "За жизнь", 6,3% – Радикальную партию Олега Ляшко и 6,2% – "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко. Остальные политические силы набирают меньше 4% голосов.

Среди всех участников опроса за «Слугу народа» готовы проголосовать 13,8% избирателей; 10,1% - готовы поддержать «Батькивщину»; 7,9% - БПП; 5,8% - «Оппозиционную платформу «За жизнь».

РПЛ и «Гражданскую позицию» поддерживают 3,5% избирателей, поддержка других партий значительно меньше.

Опрос КМИС проводился с 31 января по 10 февраля методом личного интервью. Опрошено 2007 респондентов, проживающих в 134 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и части Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.