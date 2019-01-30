ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты: сейчас их уже 26

Комиссия зарегистрировала Зеленского, Богословскую и Смешко.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о регистрации кандидатов члены комиссии приняли во время сегодняшнего заседания.

Так, ЦИК установила соответствие представленных документов требованиям закона Украины "О выборах президента Украины" и зарегистрировала кандидатами в президенты Украины Владимира Зеленского (от партии "Слуга народа"), Инну Богословскую (самовыдвиженец), Игоря Смешко (самовыдвиженец).

Решение о регистрации Смешко и Богословской 16 членов комиссии приняли единогласно, в отношении Зеленского - один воздержался.

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Удостоверение кандидата на заседание комиссии лично пришли получить Богословская и Смешко, документ кандидатам в президенты вручила председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Таким образом, по состоянию на 30 января комиссия зарегистрировала 26 кандидатов на пост президента Украины:

Игоря Шевченко (самовыдвиженец), Сергея Каплина (кандидат от Социал-демократической партии), Валентина Наливайченко (кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"), Виталия Скоцика (самовыдвиженец), Андрея Садового (кандидат от партии "Объединение "Самопомич"), Евгения Мураева (кандидат от партии "Наши"), Анатолия Гриценко (кандидат от партии "Гражданская позиция"), Виталия Куприя (самовыдвиженец), Геннадия Балашова (кандидат от партии "5.10"), Ольгу Богомолец (самовыдвиженец), Александра Шевченко (кандидат от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП»), Романа Насирова (самовыдвиженец), Юрия Бойко (самовыдвиженец), Олега Ляшко (кандидат от Радикальной партии), Аркадия Корнацкого (самовыдвиженец), Александра Вилкула (кандидат от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития"), Юлию Тимошенко (кандидат от партии "ВО "Батькивщина"), Дмитрия Добродомова (кандидат от партии "Гражданское движение "Народный контроль"), Александра Мороза (кандидат от партии "Социалистическая партия Александра Мороза"), Илью Киву (кандидат от Социалистической партии Украины), Руслана Кошулинского (кандидат от ВО "Свобода"), Александра Данилюка (самовыдвиженец), Сергея Таруту (кандидат от партии "Основа"), Владимира Зеленского (от партии "Слуга народа"), Инну Богословскую (самовыдвиженец), Игоря Смешко (самовыдвиженец).