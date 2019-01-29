В Украине официально появился еще один кандидат в президенты

Удостоверение кандидата получил Сергей Тарута.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 23 кандидата на пост президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания ЦИК кандидатом в президенты был зарегистрирован выдвиженец партии "Основа" Сергей Тарута.

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Рассмотрев документы Таруты, Центризбирком установил их соответствие требованиям закона "О выборах президента Украины" и принял решение о его регистрации.

Получить удостоверение кандидата на пост президента лидер партии "Основа" пришел лично. Документ ему вручила председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Таким образом, по состоянию на 29 января комиссия зарегистрировала 23 кандидата на пост президента Украины:

Игоря Шевченко (самовыдвиженец), Сергея Каплина (кандидат от Социал-демократической партии), Валентина Наливайченко (кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"), Виталия Скоцика (самовыдвиженец), Андрея Садового (кандидат от партии "Объединение "Самопомич"), Евгения Мураева (кандидат от партии "Наши"), Анатолия Гриценко (кандидат от партии "Гражданская позиция"), Виталия Куприя (самовыдвиженец), Геннадия Балашова (кандидат от партии "5.10"), Ольгу Богомолец (самовыдвиженец), Александра Шевченко (кандидат от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП»), Романа Насирова (самовыдвиженец), Юрия Бойко (самовыдвиженец), Олега Ляшко (кандидат от Радикальной партии), Аркадия Корнацкого (самовыдвиженец), Александра Вилкула (кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"), Юлию Тимошенко (кандидат от партии" ВО "Батькивщина"), Дмитрия Добродомова (кандидат от партии "Гражданское движение "Народный контроль"), Александра Мороза (кандидат от партии "Социалистическая партия Александра Мороза"), Илью Киву (кандидат от Социалистической партии Украины), Руслана Кошулинского (кандидат от ВО "Свобода"), Александра Данилюка (самовыдвиженец), Сергея Таруту (кандидат от партии "Основа").