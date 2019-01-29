Порошенко рассказал об опасности "впасть в смертоносные объятия" России

По убеждению президента Петра Порошенко, если не отвести угрозы пророссийского реванша, популизма и авторитаризма, Украина сама упадет в «смертельные объятия» России.

Президент Петр Порошенко заявил, что РФ жаждет реванша в Украине и хочет вмешаться в избирательный процесс, чтобы попытаться насадить пророссийскую власть и заблокировать процесс европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве.

«Но сомневается ли кто-то из нас, что Россия жаждет реванша? Имеет ли кто сомнение в ее желании вмешаться в избирательный процесс, чтобы попытаться насадить в Украине пророссийскую власть и обеспечить такую конфигурацию власти, которая заблокирует процесс европейской и евроатлантической интеграции», - заявил он.

По словам президента, популисты тоже подвергают страну серьезной опасности.

«Если их не остановить и допустить к власти, все испытания, которые люди пережили в последние годы в результате войны и экономической агрессии со стороны России, окажутся напрасными», - добавил Порошенко.

«Своими бессмысленными экспериментами популисты толкнут страну к новым политическим и экономическим потрясениям. Так что, мы хотим догнать наших успешных западных соседей или, наоборот, скатиться до уровня Венесуэлы? Именно второй путь, не к Брюсселю, а к Каракасу, предлагает нам большое количество кандидатов», - отметил глава государства.

По его словам, угрозы пророссийского реванша, популизма и авторитаризма - это угрозы разного плана, но каждая из них в равной степени несовместима с европейским вектором развития Украины, каждая противоречит европейским политическим стандартам.

«Следовательно, если не отвести эти угрозы, не остановить их носителей, - Украина сама упадет в смертоносные объятия России», - заявил глава государства.