Порошенко: Украина приблизилась к ЕС и НАТО как никогда

Президент подчеркивает, что только полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует государственную независимость и национальную безопасность Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина вступит в Европейский Союз и НАТО как страна - региональный лидер, что существенно усилит восточный фланг Альянса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на форуме «От Крут к Брюсселю. Мы идем своим путем» в Киеве.

По его словам, все больше политиков на Западе понимают, что без членства Украины в Евросоюзе и НАТО Европа будет в опасности. «Это точно нужно ЕС и НАТО, чтобы Украина была членом этих структур», - подчеркнул президент.

«Мы и Евросоюз приблизились друг к другу как никогда. И ни одна государство, которое не в НАТО, не имеет таких тесных отношений с Альянсом, как наша страна», - сказал он.

По словам Порошенко, только полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует государственную независимость и национальную безопасность Украины.

«В эти крупнейшие организации мы вступим как страна - региональный лидер, как страна, которая уже существенно усилила восточный фланг Альянса, как страна, которая защитила от российского нашествия не только себя, но и всю европейскую цивилизацию», - добавил он.