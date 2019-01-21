Ляшко пообещал вернуть смертную казнь и расстрелять коррупционеров

На съезде своей партии Олег Ляшко пригрозил коррупционерам, что после выборов они "будут иметь дело с ним".

"Я знаю радикальным способ борьбы с коррупцией и ее решения! Украина в 1997 году присоединилась к акту Совета Европы, в котором отказалась от смертной казни. Я считаю, что в этот удивительный период, в котором мы живем, Украина имеет полное право, ради защиты своего будущего, ради защиты каждого украинском, ради защиты будущих поколений, как исключение ввести смертную кару за коррупцию, за государственную измену и за терроризм ", - убежден Ляшко.

"Считаю, на Крещатике надо расстрелять 10 коррупционеров и все другие зарекутся своим внукам, чтобы брали взятки", - подчеркнул кандидат в президенты.

Политик также обещает вернуть народу все награбленное коррупционерам. "Хочу сказать всем коррупционерам: вам осталось недолго, два месяца! Я не дам вам уйти, ваши счета будут возвращены, я найду вас из-под земли, вместе с вашими оффшорами, вместе с вашим имуществом. У вас есть два месяца времени! Или вы сейчас вернете все награбленное народу, или после президентских выборов иметь дело со мной и с нашей решительной борьбой ", - подчеркнул лидер РПЛ.

Ранее большинство украинцев выступили за введение смертной казни за коррупцию.

Напомним, ХХII съезде РПЛ выдвинул кандидатуру Олега Ляшко на должность президента. Сам политик накануне опубликовал свою программу и рассказал о первых шагах на посту главы государства.