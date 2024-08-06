Кандидат в президенты отметила, что иметь Тима Уолза в команде - "прекрасно".

Действующий вице-президент США и кандидат на пост президента от Демократической партии Камала Харрис официально назвала своего кандидата в вице-президенты.

Им стал губернатор Миннесоты Тим Уолз. Соответствующее заявление Харрис сделала на своей странице в соцсети X.

"Я с гордостью сообщаю, что я попросила Тима Уолза быть моим напарником. Будучи губернатором, тренером, учителем и ветераном, он помогает таким работающим семьям, как его. Здорово иметь его в команде", – написала Харрис Видео дня

Что предшествовало

О том, что Камала Харрис выбрала Тима Уолза своим кандидатом в вице-президенты недавно сообщили в СМИ. Отмечалось, что он в течение 12 лет работал в Конгрессе, представляя консервативно настроенный сельский округ, в котором доминируют республиканцы.

Но в последние дни Уолз сделал несколько заявлений против Республиканской партии, в частности стал автором "мемной" фразы о Трампе и его напарнике Вэнсе – губернатор Миннесоты назвал их "странными чуваками".

Примечательно, что вскоре после того, как информация об избрании Уолза появилась в СМИ, команда Трампа начала его атаковать. В штабе республиканца считают, что выбор Уолза поможет им аргументировать, что Харрис является радикальным либералом.

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