Трамп и его команда не смогут смириться с возможной победой Харрис.

Команда экс-президента США Дональда Трампа готовит серию судебных исков, чтобы оспорить результаты выборов в случае победы вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщили в The Times.

Трамп и его союзники говорили о том, что не существует проверки бюллетеней для голосования за границей или в армии, а избирательные органы используют досрочное голосование для мошенничества, отмечают в издании. Помимо этого республиканец добавил, что многие почтовые бюллетени в колеблющихся штатах не являются легитимными.

По словам журналистов, кампания республиканца неоднократно представляла длинные очереди за почтовыми бюллетенями по требованию в округе Бакс, штат Пенсильвания, как форму подавления избирателей.

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"Они уже начали жульничать в Ланкастере, они жульничали. Мы поймали их на 2600 голосах", - рассказал Трамп на одном из митингов.

Оба кандидата в президенты США потратили месяцы на подготовку к судебным баталиям после выборов, заявили в издании. Их команды составляют потенциальные иски и ответы на них, так как эти выборы могут стать самыми близкими за последние 25 лет.

"Вопрос не в том, будут ли они подавать эти иски, а в том, даст ли им суд хоть малейшее время", - сказал журналистам исполнительный директор Центра избирательных инноваций и исследований Дэвид Беккер.

В издании поделились, что демократы занимают оборону, предприняв несколько собственных юридических шагов. В частности, в штате Джорджия сторонники Харрис успешно оспорили новые правила избирательной комиссии, которая поддерживает Трампа, и могли бы дать этому органу больше власти.

Суть в том, что необычные законы штата Джорджия о голосовании делают его подходящим для заявлений о фальсификации выборов, отметили в издании. В нем нет досрочного голосования, а вместо него проводится трудоемкое голосование по почте.

Эксперт по избирательному праву и профессор юридического факультета Университета Пенсильвании Кери Майкл Морс рассказал журналистам:

"Мы должны ожидать всплеска местных судебных разбирательств по всему штату сразу после выборов, и не потому, что эти иски заслуживают внимания, а потому, что законодательство Пенсильвании изобилует такими возможностями".

Выборы в США 2024 - последние новости

Ранее УНИАН писал, что председатель кампании вице-президента США Камалы Харрис Джен О'Мэлли Диллон поделилась с журналистами возможными сроками подсчета голосов избирателей. Она подчеркнула, что это может произойти через несколько дней.

Кроме того, в Politico рассказали, на кого из кандидатов делает ставку президент РФ Владимир Путин. В издании отметили, что даже экс-президент США Дональд Трамп не обещает реализацию всех желаний Москвы.

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