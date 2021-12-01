Президент отмечает, что Ukrainian National Airlines обязательно приземлится в ЕС.

Национальный авиаперевозчик Украины Ukrainian National Airlines (UNA) совершит первый рейс в 2022 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время ежегодного послания в зале парламента.

"Первый рейс национального перевозчика будет в 2022 году. До 2025-го будет полностью сформирован флот компании - не менее 20 судов, будут открыты регулярные рейсы как внутри, так и извне", - сказал глава государства.

Президент также отметил, что Ukrainian National Airlines (UNA) должны видеть не только в Украине, но и во всем мире, поэтому UNA обязательно приземлится в ЕС.

"И в этом очень поможет соглашение об открытом небе, авиационный безвиз, который мы наконец подписали с Европейским Союзом", - уточнил Зеленский.

Читайте такжеГончаренко не пустили в Раду с ругательным QR-кодом для Зеленского (видео)Кроме того, глава государства сообщил о планах построить аэропорт международного значения на Закарпатье между Ужгородом и Мукачевом, и два аэропорта на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября во время форума "Большая Стройка: Авиация. Туризм" Владимир Зеленский заявил, что в Украине начинается создание украинского национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines.

В августе глава государства обсуждал его создание с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше.

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Автор: Герасименко Валентина