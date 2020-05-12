Volvo готовит новый флагманский кроссовер

Через три года шведская марка выпустит новый флагманский кроссовер, который будет конкурировать с Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6.

Компания Volvo ведет разработку нового флагманского кроссовера, который получит название XC100 Recharge.

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Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание Motor Trend, передает Autonews.

Премьера Volvo XC100 Recharge состоится в 2023 году — через один или два года после премьеры модели XC90 третьего поколения. Новинку построят на существенно модернизированной платформе SPA, которая предусматривает применение как гибридных, так и электрических силовых установок.

По предварительным данным, это будет большой кроссовер с купеобразным силуэтом, который будет конкурировать, например, с Mercedes-Benz GLE Coupe, BMW X6 и Audi Q8. При этом Volvo XC100 Recharge будет доступен с исключительно «зеленой» силовой установкой с двумя электромоторами — на передней и задней оси.

На данный момент в линейке Volvo есть только один полностью электрический автомобиль — компактный кроссовер XC40 Recharge. В движение машину приводят два электромотора с суммарной отдачей 408 л. с. и 660 Н·м крутящего момента. Благодаря батарее, емкость которой составляет 78 кВт·ч, автомобиль может проехать без подзарядки около 400 километров. Разгон до «сотни» у электрического XC40 занимает 4,9 с, а максимальная скорость составляет 180 км в час.