Volvo рассекретила свой первый электрокар (фото)

Шведская Volvo показала электрический кроссовер XC40 c передним багажником. Продажи новинки стартуют в следующем году.

Компания Volvo рассекретила свой первый электрический автомобиль. Им стала «зеленая» версия кроссовера XC40. Мировые продажи автомобиля, который получил приставку Recharge в названии, стартуют в следующем году. Цены на новинку составит примерно 57,7 тыс. евро.

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Новинка построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture). Длина электрокара составляет 4425 мм, а ширина 2034 миллиметров, пишет Autonews. Дорожный просвет у «зеленого» XC40 составляет 175 мм против 211 мм у обычного кроссовера. Также уменьшился объем багажного отделения и теперь он равен 413 литрам. У стандартной модели этот показатель составляет 460 литров. Однако диайнеры добавили новинки дополнительный багажный отсек в передней части автомобиля объемом примерно 30 литров.

Для автомобиля доступно восемь разных цветов кузова, а также колесные диски диаметром 19 и 20 дюймов. В связи с отсутствием двигателя внутреннего сгорания автомобилю не нужна радиаторная решетка, как и патрубки выпуска сзади.

Кроссовер приводится в движении с помощью двух электромоторов, установленных на каждой оси. Суммарная мощность экологически чистого XC40 — 408 л.с. и 660 Нм крутящего момента. Благодаря батареи, емкость которой составляет 78 кВт∙ч, автомобиль может проехать без подзарядки около 400 километров. Разгон до сотни у электрического XC40 занимает 4,9 секунд. Максимальная скорость — 180 км в час. Пополнить заряд батареи на 80% можно всего за 40 минут.