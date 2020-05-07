Volkswagen начал разработку сверхдешевых электрокаров на платформе MEB Entry

Основная проблема разработчиков - сделать новый бюджетник не просто компактнее, но и заметно дешевле уже имеющегося в наличии концерна.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG решил пересмотреть стратегию вывода на рынок самых доступных моделей концерна и выпустить новую модель автомобиля на электрической тяге.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Ранее руководство VAG собиралось выпустить бюджетную модель в рамках бренда Seat, оставив Volkswagen только достаточно дорогие электрические модели. Однако из-за коронавируса и сложившейся ситуации, Volkswagen решил взять данную модель под свое крыло, разработав ее самостоятельно на базе упрощенной платформы VW MEB и расширив ее до модельной линейки впоследствии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в рамках концерна Volkswagen AG уже присутствует компактный недорогой электромобиль, который с небольшими техническими изменениями и разным фирменным дизайном продается сразу тремя брендами - это Volkswagen e-Up, Seat Mii Electric и Skoda Citigo-e iV. Однако данные модели являются скорее переходными, так как изначально разрабатывались на основе одноименных ДВС-версий. А вот на смену этой тройке Volkswagen и хочет вывести разработанный с нуля электромобиль.

Основная проблема разработчиков - сделать новый бюджетник не просто компактнее, но и заметно дешевле. В качестве ориентира стоимости называется отметка 20 тысяч евро (22 тысячи долларов) после учета всех возможных льгот и скидок. Поэтому стандартная VW MEB, на которой основаны Volkswagen ID.3, Seat El-Born и Skoda Enyaq, не подходит, а вот MEB Entry - вполне.

Немецкие инженеры рассматривают несколько вариантов снижения стоимости такой модели, начиная с более дешевых, компактных и маломощных электродвигателей и заканчивая упрощенными батарейными модулями, которые будут обладать минимальной емкостью и дополнительной функциональностью (как минимум, напрашивается мысль об отказе от сложной системы жидкостного охлаждения, скоростной зарядки и сложной рамы прочности). При всем этом разработчики хотят сохранить адекватный городской пробег от полного заряда и высокий уровень безопасности при столкновениях.

Проект находится на ранних стадиях разработки, поэтому подробностей о нем пока не слишком много. Также непонятно, как именно эта новинка будет соотноситься с компактными электромобилями ID.1 и ID.2, над которыми уже работают немцы. Напомним, что этим моделям также приписывают ценник до 20 тысяч евро, минимальную мощность, батареи на 24/36 кВт-ч и запас хода до 300 километров. Существует вероятность, что Volkswagen запустит для нового семейства бюджетных электромобилей отдельный бренд, чтобы не смешивать модельные линейки основного семейства ID. и нового семейства бюджетников.