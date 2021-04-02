Если вопрос не удастся решить мирным путем, дело может дойти до суда.

Власти Египта могут потребовать более $1 млрд компенсации за ликвидацию пробки в Суэцком канале, вызванной севшим на мель контейнеровозом Ever Given.

Такое заявление сделал глава Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби, сообщает CNBC.

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Раби заявил, что размер компенсации определен исходя из потерь дохода канала за время приостановки его работы, стоимости оборудования и машин, которые использовались для снятия судна с мели, и оплаты работы 800 спасателей.

«Мы попросим приличную сумму», — заявил Раби не уточняя, кто именно обязан будет заплатить.

Также он подчеркнул, что судно Ever Given удалось снять с мели без каких-либо серьезных повреждений или потерь, хотя «корабль мог быть потерян».

Раби выразил надежду, что соглашение о компенсации может быть достигнуто «через два или три дня». В противном случае Египет может удерживать судно Ever Given в Большом Горьком озере к северу от Суэцкого канала, где оно в настоящее время проходит техническое обслуживание.

«Мы могли бы договориться об определенной компенсации, либо дело дойдет до суда», — заявил он.

Авария в Суэцком канале: что известно

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

По состоянию на 25 марта 2021 года восемь буксиров не смогли сдвинуть заблокировавшее Суэцкий канал судно.

Судно 400 метров длиной, 60 метров - в ширину и рассчитано на 200 тысяч тонн груза.

Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса. Однако позже глава администрации канала Усама Рабиа заявил, что погода не была основной причиной, по которой корабль сел на мель. Он подчеркнул, что к случившемуся может быть причастна техническая неисправность.

26 марта 2021 года появилась информация о том, что для того, чтобы снять с мели 400-метровый контейнеровоз, может понадобиться несколько недель так как судно придется разгрузить.

Из-за инцидента у входов в Суэцкий канал скопилось более 300 судов, ожидавших освобождения артерии, являющейся главным морским путем между Азией и Европой. По данным Bloomberg, их грузы оценивались более чем в $10 млрд.

29 марта 2021 года первые корабли восстановили движение по Суэцкому каналу после того, как там сняли с мели контейнеровоз Ever Given.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

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Автор: Елена Коваленко