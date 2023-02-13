Относительно прошлогоднего результата этот сегмент автомобильного рынка увеличился вдвое.

В прошлом месяце в Украине были реализованы 239 единиц автобусов и микроавтобусов.

Как сообщает пресс-служба "Укравтопрома", это рекордный показатель для января, по крайней мере за последнее десятилетие.

Отмечается, что относительно прошлогоднего результата этот сегмент автомобильного рынка увеличился вдвое.

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Лидером январского рынка новых автобусов стала отечественная марка "Эталон", в зачете которой 64 реализованных машины. На втором месте Citroën - 52 единицы. Третий результат у Ataman - 50 единиц. Также в топ-5 месяца попали: "ЗАЗ" – 20 единиц и Volkswagen – 18.

Война в Украине и ситуация на рынке авто

В течение июля 2022 года, через месяц после отмены льгот на растаможку импортных товаров, рынок новых легковых автомобилей в Украине увеличился более чем на четверть.

В течение июля 2022 года украинцы приобрели и зарегистрировали более 3,6 тысячи новых легковых автомобилей.

В июле украинцы приобрели и зарегистрировали 1 тыс. 732 автомобилей на электротяге, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, и на 64% относительно показателя предыдущего месяца.

Доля новых машин в регистрациях электромобилей составила лишь 11% против 20% в июле 2021 года.

С начала года по состоянию на 10 августа украинский парк автомобилей на аккумуляторных источниках питания пополнили почти 5,9 тыс. машин, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По состоянию на 8 сентября 2022 года украинцы увеличили онлайн-спрос на электромобили с выраженным намерением покупки во втором квартале 2022 года в 1,45 раза по сравнению с первым кварталом до 384 тыс. запросов.

За 11 месяцев 2022 года за 11 месяцев украинцы приобрели и поставили на учет 34 тысячи новых автомобилей.

За первый месяц 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около трех тысяч новых легковых авто. Также в январе 2023 года в Украине было зарегистрировано 703 новых коммерческих грузовых и спецавтомобилей.

В январе украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа, что на 64% меньше, чем в прошлом году.

В течение января 2023 года украинский автопарк пополнили почти 1,3 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

10 февраля 2023 года в "Укравтопроме" сообщили о лидерах январского рынка гибридных автомобилей.

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