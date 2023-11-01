В среднем в Украине открывают 130 уголовных производств об угоне авто в месяц.

За 9 месяцев 2023 года было зарегистрировано 1191 производство по незаконному завладению транспортным средством, что почти вдвое меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Как сообщает "Опендатабот", количество производств по угонам авто (статья 289 Уголовного кодекса Украины) падает с 2017 года — примерно на четверть за год. Исключением стал 2022-именно на этот год пришелся всплеск автоугонов: +45% к 2021 году.

В 2023 году, в среднем, в Украине открывают 130 производств о угоне авто в месяц.

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"Стоит отметить, что после всплеска угонов авто в начале 2022 (460 случаев в месяц), уже во втором полугодии эта цифра вернулась к средним показателям до начала полномасштабного вторжения. В 2021 году этот показатель составил 240 производств в месяц", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что количество производств, которые доходят до суда, растет год к году. В целом процент таких дел повысился почти вдвое: с 25,5% в 2017 году до 54% в 2021 году.

"Единственным исключением стал первый год полномасштабного вторжения — в 2022 году этот показатель упал до 19%. Однако, уже за первые 9 месяцев 2023 года до суда дошло 55% производств — это 651 дело из 1191, а в 787 делах (66%) были вручены подозрения", - добавили в "Опендатабот".

Состояние автомобильного рынка в Украине

Недавно стало известно, что с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что в 3,4 раза больше за реализацию новых авто за тот же период.

В октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом году. Тогда самым большим спросом пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 929 шт. На втором месте по популярности была марка Volkswagen. На третьей позиции Škoda. Четвертый результат у BMW, а пятое место заняла – Renault. Титул бестселлера месяца на рынке новых легковушек достался автомобилю Renault Duster – 387 регистраций.

Всего с января по октябрь 2023 года украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тыс. новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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