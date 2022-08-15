Законопроект может заработать с 1 сентября или 1 октября.

Министерство инфраструктуры инициировало частичное восстановление ставок акциза на бензин и дизель.

Об этом во время брифинга сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, Министерство инфраструктуры инициировало частичное восстановление ставок акциза на бензин и дизель на уровне 100 евро. До полномасштабного вторжения ставки на бензин и дизель составляли 213 и почти 140 евро соответственно.

"Мы рассчитываем, что сейчас цена на мировых рынках продолжит падать. Повышение акциза частичное, не в том объеме, который было до войны. Я надеюсь, что, например, вообще не будет изменений розничных цен на дизельное топливо, а на бензин они будут незначительными. Если такая тенденция на рынке сохранится и если наши законопроекты будут поддержаны в ближайшее время Верховной Радой", - сказал Кубраков.

По его словам, если в ближайшие недели законопроект будет рассмотрен в Верховной Раде, то он может заработать с 1 сентября или 1 октября.

Кроме того, министр отметил, что законопроект также предусматривает возвращение акциза и на газ так же.

Расчеты по поступлениям в бюджет, с возвращением акциза, оцениваются министерством примерно в 2-3 миллиарда гривен в месяц.

"Цены для конечного потребителя надеемся, что не изменятся или изменятся достаточно минимально. Если говорить о НДС. Опять же данные законопроекты не предусматривают возврата НДС к уровню, который был до войны. То есть до войны действовала ставка 20 процентов, в марте была снижена до 7 процентов. Она такой и остается, ее никто не трогает сейчас", - добавил Кубраков.

Война в Украине и акциз:

15 марта Верховная Рада приняла закон №7137-д, который предусматривал установление нулевой ставки акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ и уменьшение НДС с 20% до 7%. Тогда цены на топливо значительно упали.

14 августа Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, который имеет целью отменить на топливо льготное налогообложение, введенное с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

15 августа появилась информация о том, что Кабмин хочет вернуть акциз на топливо.

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