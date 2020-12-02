Удостоверение печатается на месте и выдается сразу после оформления.

Государственное предприятие "Документ" запустило в Киеве новую услугу – обмен водительского удостоверения.

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Об этом говорится сайте предприятия.

Обмен водительского удостоверения осуществляется

в случае непригодности его для дальнейшего пользования (испорченное, записи не читаются и т. п);

в случае изменения персональных данных владельца (фамилия, имя, отчество, пол);

по желанию владельца (с целью уточнения персональных данных латинскими буквами, изменения оцифрованного образа лица человека и тому подобное).

"Во время обмена водительского удостоверения, полученного впервые, до окончания срока его действия лицу выдается новое удостоверение, которое считается таким, что выданное впервые, с указанием срока действия удостоверения, которое подлежит обмену", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обмена удостоверения необходимо предоставить: паспорт гражданина Украины, идентификационный номер, действительную медицинскую справку о годности к управлению транспортным средством (форма 083/о), имеется удостоверение водителя, документ, подтверждающий смену фамилии, имени (в случае изменения личных данных).

Срок действия нового водительского удостоверения - 30 лет.

Подчеркивается, что удостоверение печатается на месте и выдается сразу после оформления.

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Автор: УНИАН