Главный сервисный центр МВД предоставляет украинским водителям возможность оформления некоторых услуг в режиме онлайн.
Об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook.
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Отмечается, что каждый автомобилист может воспользоваться "Электронным кабинетом водителя" для того, чтобы осуществить ту или иную операцию.
Чтобы получить к нему доступ, нужно ввести данные через ID.GOV.UA или через ПРИВАТ BANKID.
С помощью онлайн-сервиса можно сделать следующее:
- заказать обмен и восстановления водительского удостоверения;
- проверить авто по VIN-коду;
- оплатить штрафы;
- верифицировать данные.
Новые правила дорожного движения
- С 1 октября 2020 года водители в Украине должны соблюдать правила езды с включенными фарами или зажженными ходовыми огнями вне населенных пунктов.
- 12 ноября 2020 года стало известно о том, что Кабинет министров Украины внес изменения в правила дорожного движения.
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