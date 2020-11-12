Каждый автомобилист может воспользоваться "Электронным кабинетом водителя" для того, чтобы осуществить ту или иную операцию.

Главный сервисный центр МВД предоставляет украинским водителям возможность оформления некоторых услуг в режиме онлайн.

Об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

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Отмечается, что каждый автомобилист может воспользоваться "Электронным кабинетом водителя" для того, чтобы осуществить ту или иную операцию.

Чтобы получить к нему доступ, нужно ввести данные через ID.GOV.UA или через ПРИВАТ BANKID.

С помощью онлайн-сервиса можно сделать следующее:

заказать обмен и восстановления водительского удостоверения;

проверить авто по VIN-коду;

оплатить штрафы;

верифицировать данные.

Новые правила дорожного движения

С 1 октября 2020 года водители в Украине должны соблюдать правила езды с включенными фарами или зажженными ходовыми огнями вне населенных пунктов.

12 ноября 2020 года стало известно о том, что Кабинет министров Украины внес изменения в правила дорожного движения.

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Автор: УНИАН