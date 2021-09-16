С пятницы, 1 октября, вступает в силу закон об осуществлении габаритно-весового контроля, который поможет сохранить от разрушения дороги, улучшит безопасность дорожного движения и будет способствовать уменьшению количества ДТП.

Об этом сообщила Facebook-страница Укравтодора.

Закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных с помощью средств фото- и киносъемки, а также видеозаписи в автоматическом режиме.

"Кроме этого, закон вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Укртрансбезопасности, внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную или иной документ", - рассказали в Укравтодоре.

Одним из средств контроля станут площадки взвешивания-в-движении (WiM), установка которых продолжается на трассах, восстанавливаемых в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Существующие площадки работают в тестовом режиме, а все данные с дорог передаются в Укртрансбезопасность. До конца года планируется расширить их сеть до 102 комплексов.

"Площадка перекрывает дорогу по всей ширине, а фиксация движения осуществляется круглосуточно в режиме реального времени с помощью оборудования, которое монтируется в верхнем слое покрытия автомобильных дорог или на пролетных строениях мостов и путепроводов", - пояснили в Автодоре.

Нагрузка на каждую ось измеряется как минимум в трех последовательных точках. Данные о номерных знаках, габаритных размерах, общей массе, нагрузке на каждую ось и каждое колесо отдельно, количестве осей, скорости движения считываются автоматически, что позволяет исключить из процесса контроля человеческий фактор, добавили в госучреждении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил о планах программы "Большая стройка" по развитию дорожной сети. По его словам, в 2021 году планируется отремонтировать и реконструировать 4500 километров государственных дорог и 2000 километров местных.

Автор: Григорий Бондарь