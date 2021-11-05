До ввода в эксплуатацию нового участка пропускная способность здесь составляла лишь 48 пар поездов в сутки. Сейчас мощность увеличилась уже до 60 пар.

В Одесской области начал работу новый железнодорожный участок Черноморская - Береговая протяженностью 6,8 км, ведущий к крупнейшим портам Украины. Он был построен и электрифицирован по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за рекордные 60 дней.

Об открытии движения на новой колее сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Почти 6 лет велись дискуссии относительно потребностей расширения перегона. Это необходимо украинским промышленникам, аграриям, портовикам, а значит – всей стране, потому что это экспортная выручка и сотни тысяч рабочих мест. Благодаря "Большой стройке" на УЗ нам удалось завершить 6-летнюю дискуссию за 60 дней", – написал Кубраков.

До ввода в эксплуатацию нового участка пропускная способность здесь составляла лишь 48 пар поездов в сутки. Сейчас мощность увеличилась уже до 60 пар. А после запланированной достройки второго главного пути на участке "пост 30 км" — станция Береговая/ станция Химическая маршрут сможет пропускать уже 150 пар поездов в сутки.

Для Укрзализныци строительство участка Черноморская – Береговая стало первым таким проектом за последнее десятилетие. Его реализация стала возможной за счет унификации тарифов на грузовые перевозки, начавшейся в УЗ.

"Если бы УЗ не изменила свои подходы, был риск полной остановки движения. Напомню, что из 46 тысяч км железнодорожных путей лишь 46% электрифицированы, а капитального ремонта и реконструкции требуют более 11 тыс. км железнодорожных путей. Не менее критичны показатели в парке вагонов и локомотивов", - поделился Кубраков.

Министр также напомнил, что постепенное увеличение тарифов на перевозки товаров первого класса, к которому относятся железная руда, уголь и зерно, началось в августе. Ранее из-за сниженные тарифы для этой категории УЗ уже потеряла доходов на 17,6 млрд грн. Постепенное увеличение тарифов даст УЗ дополнительные средства для ремонта и электрификации очередных участков, а также на обновление парка локомотивов и вагонов.

Напомним, недавно в рамках программы "Большая стройка" Владимира Зеленского было подписано соглашение между Украиной и швейцарской Stadler Rail AG о привлечении инвестиций на сумму 500 млн. евро для модернизации подвижного состава Укрзализныци.

Автор: Виктория Гордиенко