В Киеве открыли первую из 6 перехватывающих парковок у метро (фото)

Перехватывающие паркинги появятся на въездах в столицу по пяти направлениям.

Первая из запланированных шести перехватывающих парковок возле метро у станции "Выдубичи" уже работает в режиме опытной эксплуатации.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, передает пресс-служба городской администрации.

"Первый из шести перехватывающих паркингов – возле станции метро Выдубичи – уже работает в режиме опытной эксплуатации, пока на бесплатной основе. Он рассчитан на 193 места. На сегодня в среднем ежедневно владельцы автомобилей оставляют на парковке 120-140 автомобилей", – отметил чиновник.

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По словам заместителя председателя КГГА, перехватывающие паркинги появятся на въездах в столицу по пяти направлениям:

Ирпенское направление – возле станции метро "Академгородок";

Житомирское направление – возле станции метро "Святошин";

Одесское направление – возле станций метро "Выдубичи" и "Ипподром";

Бориспольское направление – возле станции метро "Красный Хутор";

Гостомельское направление – возле станции метро "Сырец".



Всего на этих паркингах смогут разместиться 988 автомобилей.

Для удобства пользователей паркинга на "Выдубичах" уже обустроено наружное освещение, транспортное и пешеходное ограждение, два безопасных пешеходных перехода, нанесена дорожная разметка, установлена ​​навигация, проложено оптоволокно и в ближайшее время будет установлено 10 камер видеонаблюдения. Сейчас завершается оборудования входных групп КПП и шлагбаумов.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов отметил, что перехватывающие паркинги предоставляет водителям разумную альтернативу: оставить свой автомобиль на площадке и продолжать движение общественным транспортом.

"Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал ранее УНИАН, перехватывающий паркинг — стоянка, располагающаяся вблизи автотранспортных путей следования населения из места проживания (как правило периферийные, жилые зоны города) в места осуществления трудовой деятельности. Перехватывающие парковки позволяют уменьшить загруженность автотранспортной системы города, освободив её от части личного автотранспорта. Обычно размещаются вблизи железнодорожных станций, станций метрополитена, остановок иного общественного транспорта, расположенных на подъезде к центральной части города.

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